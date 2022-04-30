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Межкомнатные двери «BRAVO»
от 1323 руб.Смотреть
Входные двери «BRAVO»
от 4200 руб.Смотреть
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Интернет-магазин межкомнатных и входных дверей «DveriLike» предлагает несколько тысяч моделей межкомнатных дверей из ПВХ, шпона, массива, экошпона, со вставками из стекла, ламинацией, покрытием из эмали. Широкий ассортимент изделий разной конструкции – распашных, раздвижных и складных – порадует вас своим разнообразием. У нас вы сможете подобрать межкомнатные двери, подходящие по дизайну к интерьерам, выполненным в самых разнообразных стилях.
В каталоге «DveriLike» вы также найдёте более 170 вариантов входных металлических дверей с отменными характеристиками, подходящих для установки в квартиру, офис, загородный дом. Имеются двухстворчатые модели, двери с шумоизоляцией, а также с уникальной технологией «терморазрыв», которая сохраняет комфортную температуру внутри помещения в аномальную жару и при сильных морозах.
Цены на продукцию магазина «DveriLike» рассчитаны на любой, даже самый скромный бюджет. Также в каталоге имеются отличные предложения для ценителей премиальных и элитных изделий. Наши магазины по адресам Комендантская пл., д. 8 и г. Колпино, ул. Тверская, д. 50 работают с 10 утра до 8 вечера, без перерывов и выходных. Оформить заказ вы можете как на сайте, так и непосредственно в магазине.