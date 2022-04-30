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Межкомнатные двери «BRAVO»

от 1323 руб.

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Межкомнатные двери «BRAVO»

Входные двери «BRAVO»

от 4200 руб.

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Входные двери «BRAVO»

Ручки для межкомнатных дверей в подарок

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Ручки для межкомнатных дверей в подарок

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ProfilDoors ProfilDoors

Стильные и качественные межкомнатные двери

Входные двери «Garda» Входные двери «Garda»

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Магазин межкомнатных и входных дверей «DveriLike»

Интернет-магазин межкомнатных и входных дверей «DveriLike» предлагает несколько тысяч моделей межкомнатных дверей из ПВХ, шпона, массива, экошпона, со вставками из стекла, ламинацией, покрытием из эмали. Широкий ассортимент изделий разной конструкции – распашных, раздвижных и складных – порадует вас своим разнообразием. У нас вы сможете подобрать межкомнатные двери, подходящие по дизайну к интерьерам, выполненным в самых разнообразных стилях.

В каталоге «DveriLike» вы также найдёте более 170 вариантов входных металлических дверей с отменными характеристиками, подходящих для установки в квартиру, офис, загородный дом. Имеются двухстворчатые модели, двери с шумоизоляцией, а также с уникальной технологией «терморазрыв», которая сохраняет комфортную температуру внутри помещения в аномальную жару и при сильных морозах.

Интернет-магазин «DveriLike» - покупай с выгодой!

Цены на продукцию магазина «DveriLike» рассчитаны на любой, даже самый скромный бюджет. Также в каталоге имеются отличные предложения для ценителей премиальных и элитных изделий. Наши магазины по адресам Комендантская пл., д. 8 и г. Колпино, ул. Тверская, д. 50 работают с 10 утра до 8 вечера, без перерывов и выходных. Оформить заказ вы можете как на сайте, так и непосредственно в магазине.

Акции
30.04.2022
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка межкомнатных дверей..
30.04.2022
Бесплатный замер
Бесплатный замер
Бесплатный замер для установки межкомнатных дверей при заказе от 2-х дверей..
30.04.2022
Ручки для межкомнатных дверей в подарок
Ручки для межкомнатных дверей в подарок
Ручки для межкомнатных дверей в подарок при покупке от 3-х дверей..
Межкомнатные двери
Дверное полотно 3D Flex «UNICA 0»
Дверное полотно 3D Flex «UNICA 0»
0
4 130р.
Дверное полотно 3D Flex «UNICA 1 Мателюкс»
Дверное полотно 3D Flex «UNICA 1 Мателюкс»
0
5 486р.
Дверное полотно 3D Flex «UNICA 3 Мателюкс»
Дверное полотно 3D Flex «UNICA 3 Мателюкс»
0
4 375р.
Дверное полотно 3D Flex «UNICA 7» Лакобель чёрное
Дверное полотно 3D Flex «UNICA 7» Лакобель чёрное
0
6 210р.
Дверное полотно ECO FLEX «CITY 1» Лакобель чёрное
Дверное полотно ECO FLEX «CITY 1» Лакобель чёрное
0
4 590р.
Дверное полотно ECO FLEX «CITY 2 Лакобель чёрное»
Дверное полотно ECO FLEX «CITY 2 Лакобель чёрное»
0
5 900р.
Дверное полотно ECO FLEX «CITY 7 Мателюкс»
Дверное полотно ECO FLEX «CITY 7 Мателюкс»
0
5 589р.
Дверное полотно MASTER FOIL «LOFT 1» Мателюкс графит
Дверное полотно MASTER FOIL «LOFT 1» Мателюкс графит
0
4 500р.
Дверное полотно MASTER FOIL «LOFT 3» Мателюкс графит
Дверное полотно MASTER FOIL «LOFT 3» Мателюкс графит
0
4 900р.
Дверное полотно SoftTouch «ALTO 6»
Дверное полотно SoftTouch «ALTO 6»
0
9 700р.
Входные двери
-7%
Распродажа
Входная дверь Райтвер «ТЕРМО-К» (Антик медь)
Входная дверь Райтвер «ТЕРМО-К» (Антик медь)
0
40 490р.37 790р.
Новинка
Входная дверь 11 см ISOTERMA медный антик
Входная дверь 11 см ISOTERMA медный антик
0
39 200р.
Новинка
Входная дверь 11 см ISOTERMA серебро
Входная дверь 11 см ISOTERMA серебро
0
39 900р.
Новинка
Входная дверь 11 см ISOTERMA серебро зеркало царга
Входная дверь 11 см ISOTERMA серебро зеркало царга
0
42 700р.
Новинка
Входная дверь 11 см ISOTERMA серебро неоклассика
Входная дверь 11 см ISOTERMA серебро неоклассика
0
39 900р.
Новинка
Входная дверь 11 см ISOTERMA серебро царга
Входная дверь 11 см ISOTERMA серебро царга
0
41 300р.
Новинка
Входная дверь 12,5 см ISOTERMA стеклопакет эмаль
Входная дверь 12,5 см ISOTERMA стеклопакет эмаль
0
83 300р.
-25%
Распродажа
Входная дверь BRAVO «Porta S 4.Л22» Graphite
Входная дверь BRAVO «Porta S 4.Л22» Graphite
0
31 052р.23 289р.
Входная дверь BRAVO «Thermo Лайн» Букле черное
Входная дверь BRAVO «Thermo Лайн» Букле черное
0
40 712р.
Входная дверь BRAVO «Thermo Техно Декор» Букле черное
Входная дверь BRAVO «Thermo Техно Декор» Букле черное
0
47 852р.